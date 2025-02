Deze heerlijke hotdog-lolly's helpen je zo van een carnavalskater af

Het heeft wel wat weg van een gefrituurde hotdog, maar dan met ingrediënten die we bijna allemaal wel in huis hebben. Met dit recept voor hotdog-lolly's helpt Christel je van je kater af deze carnaval.

Ook dit keer heeft ze een bijzondere creatie bedacht. Een soort gefrituurde hotdog, maar dan met frikandel, wit brood, en een dikke klodder mayonaise natuurlijk. In de video leggen we je uit hoe je deze anti-kater-snack thuis maakt.

1. Snijd de korstjes van de boterhammen. Van de korstjes kun je paneermeel maken door ze even te drogen in de oven en dan in de blender te mikken. Maar als je paneermeel in huis hebt, is dat makkelijker, natuurlijk.

2. Pak een deegroller of een flesje bier en rol de boterhammen plat.

3. Pak de mayonaise en smeer deze lekker uit over het boterhammetje.

4. Pak een frikandel en snijd die door de helft. Leg deze op een boterham en rol deze er strak in. Rol daarna je frikandellenrol nog even goed over de plank zodat-ie lekker dicht zit.

5. Dan pak je twee borden. In eentje doe je twee losgeklopte eitjes, in het andere bord strooi je wat paneermeel. Mix dit met een paar snufjes frietkruiden.

6. Prik je frikandellenrol op een satéprikker en rol deze door het losgeklopte ei. Daarna rol je ‘m door je paneermeelmengsel.

7. Zet een koekenpan met olie op het vuur en wacht tot die goed heet is. Als het niet meteen knettert als je de frikandellendog erin legt, is het niet warm genoeg.

9. Bak nu je anti-kater lolly's tot ze goudbruin zijn.