Huiseigenaren gaan meer ozb betalen, bekijk hier de stijging per gemeente

Iedere Brabantse huiseigenaar is in 2025 meer kwijt voor de gemeentelijke woonlasten. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in iedere Brabantse gemeente, en ook de rioolheffing en kosten voor afvalverwerking nemen in de meeste gemeenten toe.

In bijna een vijfde van de Nederlandse gemeenten stijgt de ozb met meer dan tien procent, zo heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) uitgezocht. De vereniging maakt zich 'grote zorgen over de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten'.

Loon op Zand steekt met kop en schouders boven de rest van Brabant uit. Huiseigenaren in deze gemeente betalen maar liefst 38,9 procent meer ozb dan een jaar geleden. Inwoners van Baarle-Nassau en Valkenswaard hebben geluk - zij betalen volgend jaar slechts 0,8 procent meer ozb.

Hieronder zie je de percentages per gemeente. Tik hier als je de kaart niet goed kan zien.

Volgens VEH komt de stijging mede doordat gemeenten vanaf 2026 worden gekort op het Gemeentefonds, de pot geld die het Rijk uitkeert aan de gemeenten. "Gemeenten die vanaf 2026 de inkomstenderving van een korting op het Gemeentefonds niet kunnen compenseren met bijvoorbeeld precario, toeristen- of parkeerbelasting, hebben vaak geen andere mogelijkheid dan het maximaal ophogen van de ozb. Dan gaan vooral huiseigenaren de rekening betalen voor de taken in het sociaal domein en gemeentelijke voorzieningen", schrijft de belangenorganisatie.

Niet alleen de ozb stijgt, de meeste Brabanders gaan ook meer rioolheffing en kosten voor afvalverwerking betalen. In Veldhoven neemt de rioolheffing bijvoorbeeld met 37,1 procent toe. Ook in Meierijstad en Gilze en Rijen is de stijging niet mals. Hier gaan huiseigenaren 28 en 27,1 procent meer rioolheffing betalen.

Inwoners van Bladel gaan 'slechts' 4,5 procent extra ozb betalen, maar ze komen ze er wat de kosten voor afvalverwerking minder goed mee weg. Die stijgen namelijk met meer dan een derde, 34 procent. Toch namen deze kosten niet in iedere gemeente toe, in sommige gemeente valt zelfs een afname te bespeuren. In Oosterhout daalden de kosten zelfs met 10,8 procent.

Maar onderaan de streep gaat iedere Brabander met een huis meer betalen. De gemiddelde woonlasten namen in iedere Brabantse gemeente toe. Benieuwd hoeveel dit precies in jouw gemeente is? Bekijk dan de onderstaande kaart met de procentuele stijging van de woonlasten per gemeente.

Hieronder zie je de woonlasten per gemeente. Tik hier als je de kaart niet goed kan zien.