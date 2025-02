Bewoners wanhopig door schimmeloverlast: 'Verhuurder doet niets'

151 schimmelklachten. Dat is het aantal meldingen van schimmeloverlast dat sinds we berichtten over het verhaal van Ewoud en zijn schimmelhuis bij Omroep Brabant is binnengekomen. Meldingen met noodkreten over ernstige schimmeloverlast, omdat de verhuurder of woningbouwcorporatie het vaak flink laat afweten. “Mijn kinderen zijn continu verkouden of ziek.”

Schimmelhuizen zijn een probleem dat in heel Brabant voorkomt, maar de grote steden, met name in de regio Eindhoven, spannen de kroon. Voornamelijk de huurders van Alwel, Mooiland, Wonen Breburg en Woonbedrijf hebben zich bij het meldpunt uitgelaten over schimmeloverlast. ‘Naar hotel verhuisd’

Ernstige schimmeloverlast waar niets aan wordt gedaan, het drijft veel mensen tot wanhoop. Zo blijkt uit de meldingen die we binnenkregen. In veel gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem, maar dat gaat er in de praktijk vaak heel anders aan toe. “Nieuw appartement, vol met schimmel, maar de verhuurder doet er niets aan. We zijn inmiddels naar een hotel verhuisd”, zegt een van de melders. Bellen, mailen, klagen, meldingen doen bij de verhuurder, meestal hebben bewoners al veel geprobeerd om het probleem aan te kaarten bij de verhuurder. “Ik weet me geen raad meer, heb al zo vaak gebeld naar de woningbouw, ruzie gemaakt en ze beloven van alles en nog wat, maar er komt gewoon nog steeds geen actie”, zo meldt een andere wanhopige bewoner.

Jarenlang last

Dat geruzie kan soms wel enkele maanden tot zelfs jarenlang duren. “Ik heb last van terugkerende schimmel. Ben hier al zeker 6 jaar, als het niet langer is, over aan het klagen en word gewoon genegeerd.” Is de ervaring van een andere schimmelhuisbewoner. Toch kan het nog langer duren. “Toen ik hier 11 jaar geleden kwam wonen, was er al schimmel in de badkamer. De verhuurder doet er helaas niks aan”, valt te lezen i een van de meldingen. Ziek thuis

Dat bewoners vaak niet gehoord worden, is zorgwekkend. Zeker als bewoners er ziek van worden: “Mijn kinderen zijn continu verkouden of ziek. Je kan het zelf uitzoeken en helpen doen ze niet”. Gezondheidsklachten worden volgens meerdere bewoners weggewimpeld door de verhuurder. “Ik ben in de laatste twee jaar zwaar longpatiënt geworden en ik word niet serieus genomen”, laat een andere bewoner weten aan Omroep Brabant. Schimmel en wanhoop

Het meldpunt bracht dus niet alleen schimmelhuizen in kaart, maar ook de nalatige houding van veel verhuurders en woningcorporaties. Sommige bewoners zijn zelfs bang om het probleem te melden. “De verhuurder doet moeilijk en de situatie wordt alleen maar erger, huurders worden als vervelend beschouwd. Uit angst voor een escalatie maak ik anoniem een melding”, staat in een van de meldingen.

Mathijs ten Broeken van de Woonbond ziet ook de problemen die huurders ervaren rondom schimmeloverlast in hun huurwoning, “De gevolgen van schimmel worden vaak onderschat of gebagatelliseerd door de verhuurder. Dat zorgt ervoor dat de problemen niet snel aangepakt worden en het aantal schimmelwoningen in Nederland al jarenlang enorm is.” Maar zo omgaan met huurders mag helemaal niet volgens de Woonbond. Ten Broeken: “Het is aan verhuurders om gebreken aan de woning te verhelpen. Gebeurt dit niet of te laat, dan kan de Huurcommissie of de rechter uitspraak doen. Dat de huurprijs tijdelijk verlaagd moet worden, net zo lang totdat het gebrek verholpen is.”