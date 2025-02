Mensen aangevallen op station van Breda door man met mes

De politie heeft dinsdagmiddag 'een verward ogende man aangehouden' op het station van Breda. Hij liep volgens de politie te zwaaien met een mes en viel mensen aan.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is volgens de politie wel veel commotie. "We hadden de man gelukkig snel weten op te pakken", zegt een woordvoerder van de politie.

"Toen we dreigden met een taser gaf hij zich over en hadden we de man en het mes te pakken", laat de politie weten.