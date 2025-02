Duizend mensen per dag naar deze feestwinkel, toch moet de zaak dicht

Geert en Desiree Jansen ontvangen duizend mensen per dag in de aanloop naar carnaval in hun Fop en Feestwinkel in Valkenswaard. Maar deze carnaval lijkt de laatste te worden. “Van de gemeente moeten we 4 maart de deuren sluiten”, zegt Geert.

Dat komt niet als een verrassing: vóór de coronapandemie was hij hierover al op de vingers getikt door de gemeente. “Toen hebben we afgesproken dat als we het grootste deel van ons geld met iets anders dan carnavalsspullen verdienden, dat we dan mochten blijven bestaan. Daar hebben we de hand op geschud.”

“We zijn ooit met de hulp van de gemeente naar deze plek gegaan”, vertelt Geert. “Toen we hier kwamen, verkochten we vooral dingen die wel onder de vergunning vielen. Maar de carnaval werd steeds belangrijker”, legt Geert uit. “En nu valt het niet meer onder het bestemmingsplan.”

Volgens de gemeente had Geert er niet vanuit moeten gaan 'dat het goed zat'. "Wij hebben de ondernemer verteld hoe het gebruik van het pand zou moeten zijn. Ook al hoorde hij niets, de regels zijn in de tussentijd niet veranderd", zegt een woordvoerder.

Toen kwam corona en hoorden ze er niets meer van. “Omdat we niets meer hoorden, zijn we ervan uitgegaan dat het goed zat. Stom natuurlijk." De coronaperiode was geen makkelijke tijd voor Geert en Desiree. Carnaval ging niet door, niemand kocht feestkleding en ze hielden met moeite hun hoofd boven water: “We moesten kiezen: deze zaak failliet laten gaan of ons huis verkopen. We hebben voor dat laatste gekozen. Maar als ik dit had geweten, had ik dat nooit gedaan.”

Een optie is om de winkel vanaf nu volledig online voort te zetten, maar daar piekert Geert niet over. “Als ik dit online moet doen, dan stop ik”, zegt hij resoluut. “Dan lijk ik een magazijnmedewerker; dat is niet wat ik hier leuk aan vind." Volgens de gemeente is het ook mogelijk om in slechts een deel van de winkel feestkleding te verkopen en het grootste deel te verdienen met items die wel bij het bestemmingsplan passen. "Maar ik weet niet goed hoe ik de feestkleding kan terugdringen. Ik moet daar na de carnaval over nadenken", zegt Geert.

Desiree heeft het niet makkelijk met het afscheid: "Ze pakken je levenswerk af vind ik, we willen helemaal niet stoppen", zegt ze geëmotioneerd. "Ook andere mensen willen niet dat we dicht gaan. Dat raakt me heel erg", snikt ze. Bezoekers die dinsdagmiddag nog gauw wat inkopen doen balen dat de winkel sluit: "Het is de perfecte locatie, er is echt zo veel!" zegt een bezoeker.

Op dit moment probeert hij nog niet te veel stil te staan bij 4 maart, de dag dat de winkel definitief dicht moet. "We willen met de gemeente praten over een oplossing. Misschien kunnen we wel naar het centrum verhuizen, maar ik weet niet of ze daar zitten te wachten op duizend bezoekers per dag." De gemeente laat aan Omroep Brabant weten dat ze daar wel voor openstaat. "Als gemeente wil je carnavalswinkeliers juist wel in je centrum hebben", zegt zij.

Geert heeft zijn prioriteiten duidelijk: "Eerst gaan we vooral keihard genieten. Het schijnt lekker weer te worden, dus we gaan er lekker op uit”, zegt hij met verlangen. “Carnaval en de rest komt later wel.”