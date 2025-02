23-jarige TU/e-student uit India al bijna drie weken spoorloos

Vrienden, familie en de politie zijn op zoek naar de uit India afkomstige natuurkundestudent Devesh Bapat, die al bijna drie weken wordt vermist. De 23-jarige student aan de TU in Eindhoven werd op 1 februari voor het laatst gezien op het sportcentrum van de campus. Sindsdien heeft niemand meer contact met hem gehad.

Bapat is bezig met het afronden van de bachelor Applied Physics en hij is lid van Cosmos, meldt Cursor , het digitale magazine van de universiteit.

De politie Eindhoven zegt op zoek te zijn naar de student: "We werken aan een tijdlijn. We zouden bijvoorbeeld graag weten wanneer hij voor het laatst heeft ingelogd in zijn studentenomgeving." Vooralsnog heeft de politie nog weinig aanwijzingen waar Bapat is. "We tasten nog helemaal in het duister."

Devesh is van Indiase afkomst en zijn familie woont in Dubai. "Begin februari zocht Devesh’ familie contact met ons, zijn vrienden", vertelt studievriend Marco Brunacci.

Fitnessen

"Ze kregen geen contact meer met hem. Toen we nagingen wanneer we Devesh voor het laatst gezien hadden, kwamen we uit op 1 februari. Hij was toen aan het fitnessen in het studentensportcentrum. Daarna heeft ook niemand van ons nog contact met hem kunnen krijgen."

De universiteit is ook op de hoogte van de vermissing: "We hebben sinds circa anderhalve week in beeld dat een student vermist is. We nemen dit serieus en hebben hierover goed contact met de politie en met de familie van de student. We snappen de ongerustheid van familie, vrienden en medestudenten en leven met ze mee", reageert een woordvoerder van TU/e.