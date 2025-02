Provincie geeft verzet op tegen Belgische chemiefabriek

Het provinciebestuur trekt definitief haar beroep in tegen de komst van een nieuwe chemische fabriek in Antwerpen. Volgens Gedeputeerde Staten doet de Vlaamse regering genoeg aan de stikstofuitstoot van de nieuwe fabriek, waardoor er geen bezwaren meer zijn.

Eerder was de extra stikstofuitstoot juist reden voor de provincie om bezwaar te maken. Want de zogeheten 'ethaankraker' van Ineos, waarmee een basisgrondstof voor plastic wordt gemaakt, zou de Brabantse natuur nog verder belasten. Die kwetsbare natuur is momenteel al overbelast.

In september vorig jaar klopte de provincie daarom samen met de provincie Zeeland aan in Antwerpen. De bouw van de fabriek moest per direct worden stilgelegd. Maar na overleg met Vlaamse en Antwerpse bestuurders trokken de Nederlandse partijen deze eis in december in.

'Constructieve gesprekken'

Het beroep tegen de fabriek bleef nog wel van kracht, maar wordt nu dus ook ingetrokken. Verantwoordelijk gedeputeerde Saskia Boelema (D66) spreekt van 'constructieve gesprekken': "De nieuwe Vlaamse regering is zeer bereidwillig geweest om ons nieuwe informatie te leveren. Daardoor hebben we inzichten gekregen die voor ons noodzakelijk waren om de procedures te kunnen staken.”

Volgens de provincie zijn overleggen over de uitwisseling van vergunningen, het delen van informatie en het monitoren van de effecten op de natuur gestart. Dat moet allemaal leiden tot 'werkbare afspraken, zodat juridische stappen in de toekomst niet meer nodig zijn'.