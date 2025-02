Tilburgse rotonde zorgt voor chaos: wekelijks aanrijdingen

Alle rotondes in Tilburg worden omgebouwd tot rotondes waar fietsers vanuit twee richtingen voorrang hebben. Dat doet de gemeente om fietsen aantrekkelijker te maken. In de Reeshof zijn de fietspaden drie jaar geleden als eerste aangepast. Alleen dat tweerichtingsverkeer zorgt sindsdien voor veel onveilige situaties. Vorige week woensdag waren er maar liefst drie ongelukken binnen één dag op de rotondes in die wijk.

Jolanda van den Bogaard is burgerraadslid van 50Plus. Ze had een motie ingediend om de rotondes weer eenrichting te maken. "Helaas was er geen meerderheid en ging de motie de prullenbak in." Daar legt van den Bogaard zich niet bij neer: "Hoe de rotonde nu is ingericht is echt levensgevaarlijk."

Wouter Sol zit in de buurtpreventie en hij klaagt al jaren over die onveiligheid. Volgens hem zijn bij de grootste rotonde van de Reeshof bijna wekelijks aanrijdingen tussen fietsers en auto's. Dat heeft verschillende oorzaken. "Een flink aantal fietspaden komt samen op die rotonde, zoals het snelfietspad van Tilburg naar Breda. Ook fietsen er veel kinderen van en naar school en het is er druk met auto's. Dat alles bij elkaar leidt tot wekelijks één of meer aanrijdingen. Soms is er alleen blikschade, maar er staan ook wel eens ambulances op de rotonde."