Man die met mes zwaaide en mensen aanviel, was een dakloze

De man die dinsdagmiddag met een mes zwaaide en mensen aanviel op het station van Breda, is 36 jaar oud. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land, meldt de politie desgevraagd.

Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling. De verward ogende man zou met een mes het zadel van de fiets van het slachtoffer hebben beschadigd.

De verdachte kon na gesprekken met enkele getuigen snel worden aangehouden. "Toen we dreigden met een taser, gaf hij zich over en hadden we de man en het mes te pakken", vertelde de politie dinsdag al. Volgens de politie was er geen paniek, maar wel schrik. Ook is er niemand gewond geraakt.

