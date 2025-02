Golf van snotterende hooikoortspatiënten op komst: zo komt dat

Hooikoortspatiënten kunnen zich de komende dagen voorbereiden op jeukende ogen en snotneuzen. De temperatuur gaat fors omhoog, waardoor de kans op pollen in de lucht toeneemt. De milde winters en het vroege lenteweer zorgen er al jaren voor dat pollendragende soorten eerder bloeien, vooral in het zuiden van het land. Exotische planten die in steeds meer tuinen voorkomen, kunnen ook zorgen voor klachten bij hooikoortspatiënten. "Een golf van snotterende mensen door het land."

"Door de hoge temperaturen van zo'n vijftien tot zeventien graden laten de hazelaren en elzen de komende dagen al pollen los", vertelt bioloog Maurice Martens, die namens Flora van Nederland het pollenjournaal bijhoudt. De katjes, een soort tros met pollen, hangen namelijk al aan de hazelaarstruiken en elzenbomen. Door klimaatverandering zien biologen al jaren dat bomen en planten eerder beginnen te bloeien door de milde winters en vroege lentes, vooral in het zuiden.

"Er trekt de komende dagen een golf van snotterende mensen door het land", zegt Martens. "In het zuiden van het land bloeien bomen en planten namelijk iets eerder, omdat het hier wat warmer is. In Groningen zie je vaak dat bomen twee of drie weken later in bloei staan." De uitspraak dat het hooikoortsseizoen vroeg begonnen is, klopt niet helemaal, want er zijn verschillende soorten seizoenen. Het boompollenseizoen begint rond deze tijd.

Vooral de hazelaars en elzen zorgen nu voor snotneuzen bij hooikoortspatiënten. "Sommige hazelaars stonden zelfs voor kerst al in bloei. Dat zijn de vroegbloeiers die nu alweer uitgebloeid zijn. Het zijn eigenlijk net mensen", lacht de bioloog. Vanaf half tot eind maart kunnen de pollen van de berken voor hooikoortsklachten zorgen. In mei begint het graspollenseizoen, en rond augustus en september kunnen hooikoortspatiënten last hebben van kruidpollen. Toch zorgen niet alleen deze soorten voor snotneuzen, jeukende ogen en kriebelhoest. Exotische planten en bomen die in steeds meer achtertuinen worden geplant, kunnen ook voor klachten zorgen.

"In grote delen van Italië hebben mensen de meeste klachten door de pollen van olijfbomen. Dat is een pollendragende soort die hier steeds vaker wordt geplant, net als de ambrosiaplant uit Amerika", vertelt hooikoortsdeskundige Mieke Koenders van het Elkerliek. In het ziekenhuis in Helmond houden deskundigen een pollentelling bij met een pollenvanger op het dak. Ook zij verwachten dat de pollenvanger na dit weekend, met de hoge temperaturen en een lichte wind, aardig vol zal zitten. "Een beetje wind hebben de pollen wel nodig om zich te verspreiden", zegt Koenders. Het hooikoortsseizoen loopt deels samen met de griepgolf, die in deze periode van het jaar voorkomt. Toch is het onderscheid tussen griep, verkoudheid of hooikoorts volgens de hooikoortsdeskundige makkelijk te maken. "Ondanks dat het hooikoorts heet, heb je alleen koorts als je griep hebt. Keelpijn past dan weer meer bij verkoudheid", legt ze uit. "Bij hooikoorts heb je echt last van een verstopte neus, een kriebelhoest en prikkende ogen. Patiënten kunnen vaak het onderscheid wel maken."