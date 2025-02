Niet zeggen, maar zingen: deze Diva's zingen een laatste eerbetoon

"Als je het niet zeggen kan, zing het dan", zeggen ze wel. Maar eigenlijk doen ze bij Stichting Diva Dichtbij niet anders. Diva's en divo's, zoals de zangers en zangeressen daar genoemd worden, gaan zalvend met hun zang langs de bedden in de zorg. Het is een laatste groet, een hart onder de riem of een welkome afleiding. Alles waar muziek goed voor is.

Meneer Mol is ongeneeslijk ziek. Hij heeft kanker, wordt niet meer beter en slijt zijn laatste dagen in alle rust in het Anna Hospice in Schijndel. Links van zijn bed staat zangeres Sofie te zingen. Rechts zit zijn dochter. En die doet de tweede stem.

"Droomland, droomland, oh, ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vree, dus ga met mij mee. Samen naar 't heerlijke droomland." Meneer Mol fluistert, heel zacht, met het nummer mee. Het is zijn lievelingsnummer. "Ik heb het zelf ook nog gezongen", vertelt hij. "Maar dat lukt me nu niet meer."

Zelfs de verpleging staat te huilen. "Dankjewel, wat fijn", zegt de man. "Wat fijn, wat ontzettend fijn." Sofie kijkt hem recht aan, pakt af en toe zijn hand en zoekt oogcontact met zijn dochter. "Zullen we er nog eentje doen?", vraagt ze hem. Hij twijfelt: klassiek of Nederlandstalig. "Of doe maar ABBA." Sofie knikt en start de melodie van Thank You For The Music. Ze legt haar handen op haar zwangere buik.

Het lijkt bijna wel symbolisch, hoe de dood en nieuw leven zo dicht bij elkaar in een kamer kunnen rondzingen. "Maar het is altijd bijzonder, of ik nou zwanger ben of niet", vertelt de zangeres. Ze doet dit werk nu al acht jaar, maar het blijft speciaal. Baby of geen baby.