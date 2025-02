Zo wil NAC stappen zetten en eigen stadion kopen: ‘Van cruciaal belang’

Wordt NAC een club die structureel op het tweede niveau gaat spelen of competitief gaat zijn in de Eredivisie? Voor die T-splitsing staat de Bredase club. Om stappen te kunnen gaan zetten, wil NAC het eigen stadion weer terugkopen van de gemeente en ook ontwikkelen. Maar daarvoor heeft het de hulp van haar achterban nodig.

'Het Beleg van Verlegh', zo heet het plan waarmee NAC het stadion weer in eigen beheer wil krijgen. Door obligaties uit te geven, hoopt de club genoeg geld binnen te halen om het stadion terug te kopen van de gemeente. Daarbij rekent de club ook op de steun van de achterban die de obligaties (vanaf duizend euro) kunnen kopen.

Dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in het stadion wordt bekend dat er vanuit meerdere partijen, waaronder de huidige eigenaren, inmiddels al een toezegging is van ongeveer 3 miljoen euro. Dat is een mooi bedrag, maar nog niet genoeg. Hoeveel er nodig is, kan algemeen directeur Remco Oversier nog niet zeggen. De club is met de gemeente Breda nog in onderhandeling over de prijs van het stadion en doet daar verder geen uitspraken over.

Waar ze wel wat over kunnen zeggen, zijn de voordelen die de aankoop met zich meebrengen. De club bespaart zo’n 600.000 euro per jaar ten opzichte van de 1 miljoen huur die het nu jaarlijks betaald. Ook moet het stadion flink worden verbouwd. Er komen 1500 extra plekken bij in het stadion en het hoofdgebouw gaat op de schop. Ondanks dat ook de verbouwing vele miljoenen kost, lijkt dat deze zomer zeker al te gaan gebeuren. Het levert eenmaal op de lange termijn meer op en de omzet groeit tot boven de 20 miljoen euro. Nu is die 14 miljoen euro.

En dat is nodig aangezien vanaf komende zomer de garantstelling van de vijf certificaathouders (de vijf supporters die twee jaar geleden de club redden) verloopt. Waar zij de afgelopen jaren de tekorten dichtten, moet NAC dat vanaf de zomer zelf gaan doen.