Politie stuurt vier Italianen met 'mesjes' en knuppel weg voor PSV-Juventus

In Eindhoven zijn vier Italianen woensdagmiddag de stad uit gezet nadat er mesjes en een honkbalknuppel in hun auto zijn gevonden. Dat gebeurde tijdens een fouilleeractie van de politie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd PSV-Juventus. Er zijn inmiddels 250 mensen gefouilleerd.

Er werd ook nog iemand opgepakt voor het bezit van vuurwerk, meldt de politie. Binnen Eindhoven is een zogeheten veiligheidsrisicogebied ingesteld vanwege de voetbalwedstrijd. Dat maakt het mogelijk voor de politie om preventief te fouilleren.

Volgens de politie loopt het fouilleren 'naar tevredenheid en draagt het hopelijk bij aan een mooi voetbalfeest'. 'Confrontatie'

Eerder deze dinsdag werd bekend dat de politie woensdag rond de wedstrijd PSV - Juventus mensen preventief mag fouilleren in en bij het centrum van Eindhoven.

Ze is vooral beducht op de Italiaanse tifosi. De gemeente Eindhoven zegt dat ook de supporters van PSV tijdens eerdere Europese wedstrijden meermalen de confrontatie aangingen met supporters van de tegenstander en de Mobiele Eenheid.

Een van de controles van Italianen aan de Floralaan (foto: SQ Vision).

Zo gaat de politie te werk tijdens voetbalwedstrijden: