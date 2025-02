Kat Lina beschoten: 'Er zit een kogeltje vast in haar rug'

Kat Lina, een poes van vijf jaar, is in Geldrop beschoten en gewond geraakt. Haar baasje merkte dat er iets mis was toen ze niet kwam eten en niet reageerde op zijn gefluit. Na uren zoeken werd ze in shock onder een struik gevonden.

Lina is opgenomen in Dierenziekenhuis Eindhoven, waar de dierenarts een klein, verdacht gaatje in haar nek zag. Na een röntgenscan bleek daar een kogeltje in te zitten. Maar uit dit onderzoek bleek dat er nog meer met het katje aan de hand was, er zou ook nog eens vloeistof tussen haar organen zitten.

Volgens haar baasje, Marijn, heeft ze dit waarschijnlijk opgelopen nadat ze beschoten is. "Ik vermoed dat ze na het schot ergens vanaf is gevallen."

Lina moest eerst met spoed worden geopereerd voor deze overtollige vloeistof in de kliniek Veterinaire Specialisten in Vught, voordat er naar het kogeltje kan worden gekeken. Lina is inmiddels thuis om van de eerste operatie te herstellen. Ze is op dit moment verlamd aan haar achterpoten, maar het gaat volgens haar baasje 'iedere dag een beetje beter'. "Zo drukken we bijvoorbeeld om de zoveel tijd op haar pootjes, om het te stimuleren. Ze begint nu wel wat terug te drukken", vertelt hij. "De pootjes echt bewegen zit er helaas nog niet in."

Na het herstel van de eerste operatie, wordt gekeken worden of het kogeltje wordt weggehaald. Volgens Dierenziekenhuis Eindhoven is het een riskante operatie en is het mogelijk dat het kogeltje alles op zijn plek houdt. Het verwijderen zou dan meer kwaad dan goed doen.

Vrijdag gaan Lina en Marijn terug naar het dierenziekenhuis voor een controle. Hij heeft geen idee wie er op zijn Lina geschoten heeft.