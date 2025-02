Door drones van waterschap moeten criminelen nu ook omhoog kijken

Criminelen die van plan zijn drugsafval te dumpen moeten binnenkort niet alleen goed om zich heen kijken, maar ook naar boven. Waterschap Brabantse Delta zet voortaan drones met camera in om toezicht te houden. Overdag én 's nachts. "Door onze drones moet handhaving effectiever, efficiënter, sneller en veiliger worden."

"In korte tijd kan je een groter gebied controleren", zegt bestuurslid Angelien Hagenaars van Brabantse Delta, dat vooral in West-Brabant opereert. "Als we bijvoorbeeld een dijkinspectie gaan doen, moeten we normaal de dijken fysiek helemaal aflopen. Nu brengt die drone dat compleet en snel in beeld. Maar we kunnen ook uitvliegen om sloten te controleren of illegale lozingen."

Bijvoorbeeld van dumpingen van drugsafval. "Dat kunnen we nu inderdaad beter opsporen", vervolgt Hagenaars. "Maar ook andere illegale zaken. We komen de gekste dingen tegen. Bijvoorbeeld mensen die een zwembad in hun tuin hebben gegraven terwijl ze op een dijk wonen. Of mensen die in het najaar hun sloot niet schoonmaken. Dat soort zaken."

"Je komt op plaatsen waar je normaal niet kan komen", vult Leon Braat aan. Hij is een van de handhavers van waterschap Brabantse Delta die een opleiding volgde om met een drone te vliegen. "Je hoeft niet meer per se de akker of een privéterrein van iemand op omdat je via de drone kan kijken wat er aan de hand is. Dat kan agressie voorkomen."

"We willen dat mensen in de gaten hebben dat fouten gezien worden", legt bestuurslid Angelien Hagenaars uit. "Want het is in eerste instantie niet de bedoeling om te gaan verbaliseren. We laten mensen aan de hand van de dronebeelden zien dat wat ze gedaan hebben niet kan. Het doel is preventie. En mensen met verkeerde intenties moeten nu inderdaad ook omhoog kijken."

De (geluidsarme) drones van Brabantse Delta zijn proef voor een jaar. "Ik vermoed dat we volgend jaar zeggen dat we ons gruwelijk hebben vergist en dat we veel meer drones nodig hebben", besluit handhaver Leon Braat.

"Ook voor alle andere afdelingen. Want de bestrijders van de muskusrat blijven nu bijvoorbeeld buiten beeld, terwijl voor hen een drone ook zeer geschikt is. We krijgen in de toekomst echt nog veel meer drones", zegt Braat.