Na aanhoudende kritiek over nieuwe school stapt wethouder op

Wethouder Denise Kunst van de Volkspartij Dongen (VPD) heeft de gemeenteraad van Dongen laten weten dat ze per direct haar functie neerlegt. In haar ontslagbrief schrijft wethouder Kunst dat ze stopt omdat zij onvoldoende steun ervaart van de gemeenteraad. "Ik heb bijna drie jaar wethouder mogen zijn en heb al die tijd geen zekerheid gevoeld dat ik de steun van de coalitie had.”

De positie van wethouder Kunst kwam onder druk te staan door blunders in de voorbereiding van de nieuwbouw van basisschool De Biezenkring in Dongen. Oorspronkelijk werd dit bedrag op 5,4 miljoen euro begroot. Later bleek dat de nieuwbouw 3,25 miljoen duurder zou worden. Maar door een rekenfout dreigt daar nu nog eens negen ton bij te komen. In de berekening zijn de 252 vierkante meter die nodig zijn voor de kinderopvang niet meegenomen. Dat leidde tot felle kritiek van de oppositie.

De wethouder overleefde deze motie van wantrouwen, maar niet lang daarna was het weer raak. Toen bleek dat ze zeven miljoen euro extra nodig had voor de nieuwbouw van De Biezenkring en het kindcentrum in Gravenmoer. Dit werd toegezegd, maar Kunst werd toen beschuldigd door de oppositie van 'wanbeleid'.

Vertrouwen weg

In haar ontslagbrief schrijft wethouder Kunst dat ze 'de samenwerking heeft gemist in deze raad en de coalitie'. "Het uitgangspunt dat we elkaar vertrouwen en sámen tot de beste resultaten voor onze gemeentekomen lijkt voor mij losgelaten. Ik heb bijna drie jaar wethouder mogen zijn en heb al die tijd geen zekerheid gevoeld dat ik de steun van de coalitie had", schrijft de wethouder.

Burgemeester Hans Slagboom betreurt haar besluit: “Ik vind het vertrek van Denise Kunst erg spijtig. Ik zie dat zij belangrijke dingen voor elkaar heeft gekregen, bijvoorbeeld met de realisatie en voorbereidingen van een aantal basisscholen. Maar ik heb natuurlijk ook begrip voor de keuze van Denise.”

Het college zorgt ervoor dat de lopende zaken uit de portefeuille van wethouder Kunst worden opgepakt.