Zó gaat carnaval 'veilig en gezellig' verlopen in Kruikenstad

Het wordt steeds drukker tijdens carnaval in Kruikenstad. Heel gezellig natuurlijk, maar vorig jaar was het zo druk dat er duizenden mensen buiten de hekken van de evenementen- en horecalocaties moesten blijven. Er was simpelweg geen plaats. Daarom heeft de gemeente samen met Carnavalsstichting Tilburg dit jaar een aantal maatregelen getroffen om de toenemende drukte op te vangen en carnaval 'veilig en gezellig' te laten verlopen.

Zo is er dit jaar extra veel ruimte om feest te vieren. Het Stadsforum, waar de Carnavalsstichting Tilburg haar eigen evenementen organiseert, komt erbij en wordt zelfs het nieuwe 'carnavalshart' van de stad. Vorig jaar bezochten dagelijks ongeveer 24.000 tot 28.000 carnavalsvierders de binnenstad, verspreid over 8000 vierkante meter.

Dit jaar verwacht de organisatie net zoveel bezoekers, maar is er een stuk meer ruimte. In totaal gaat het om ongeveer 14.000 vierkante meter omdat het Stadsforum en de Koepelhal erbij komen. Opgeteld zouden er daardoor 18.000 bezoekers bij kunnen. Ook worden er in totaal 48 toiletten in de binnenstad geplaatst om wildplassen tegen te gaan. Op zondag komen daar nog eens 22 stuks bij. De toiletten worden tweemaal per dag geleegd en gereinigd.

Om de carnaval dit jaar veiliger te laten verlopen worden er meer camera's en gaan er meer boa's de straat op. Ook is er in het stadhuis een heus carnavalscoördinatiecentrum, waar de gemeente, hulpdiensten en andere partijen alles in de gaten houden. Op vrijdag, zaterdag en zondag krijgen ze ondersteuning van 22 beveiligers, op maandag zijn dit er tien en op dinsdag acht.

Kruikenstad-app

Dit jaar digitaliseert de carnaval in Kruikenstad. Carnavalsvierders kunnen gebruikmaken van een heuse Kruikenstad-app. Hierop staat een plattegrond met onder andere alle fietsenstallingen en toiletlocaties. Ook kun je op de app zien waar het druk is: staat een plein vol, dan staat dat op de app. Voor bewoners die overlast ervaren komt er een extra WhatsApp-klachtenlijn. De gemeente belooft ontvangen klachten zo snel mogelijk af te handelen.