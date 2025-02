PSV voegt zich bij beste zestien ploegen van Europa na zege op Juventus

PSV is er dinsdagavond in geslaagd de achtste finale van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren wisten na 120 minuten voetballen af te rekenen met Juventus. Na de 2-1 nederlaag in Turijn was er een 3-1 zege in een kolkend Philips Stadion. Naast een plek bij de laatste zestien van de Champions League levert deze zege PSV ook nog eens 11 miljoen euro op. In de volgende ronde wacht Inter of Arsenal.

Er gebeurde 53 minuten lang helemaal niks in het Philips Stadion. Maar één goede pass van Noa Lang en een geweldige uithaal van Ivan Perisic zorgde voor een vreugde-explosie. Weer was het de Kroaat die zo belangrijk was voor PSV. Vorige week was hij goed voor de gelijkmaker, nu zette hij PSV op een broodnodige 1-0 voorsprong. Want vorige week verloor PSV nog met 2-1 in Turijn. In Eindhoven had PSV nog 90 minuten de tijd om die achterstand om te draaien. Onverwachte gelijkmaker

PSV leek vleugels te krijgen van die openingstreffer. Het drukte door en kreeg via Luuk de Jong een grote kans, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald. Juventus was het even kwijt, maar kwam toch uit het niets op gelijke hoogte.

Timothy Weah schoot een afvallende bal snoeihard achter doelman Walter Benítez. In eerste instantie werd de goal nog afgekeurd, maar na interventie van de videoscheidsrechter ging de gelijkmaker toch door. Diezelfde videoscheidsrechter zorgde er na 75 minuten voetballen voor dat de spanning steeg naar een soort kookpunt. PSV kwam via Ismael Saibari op 2-1, maar er moest nog gekeken worden naar mogelijk hands van Luuk de Jong. Na lang beraad werd de treffer toegekend en stond dezelfde stand als een week geleden op het scorebord. En dus kregen we een verlenging in het Philips Stadion.

Wachten op privacy instellingen...