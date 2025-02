Tegen Juventus lukt het PSV wél: 'In de Eredivisie doen we maar wat'

Er valt geen peil op te trekken bij PSV. In de Eredivisie laat de Eindhovense club in 2025 bijna wekelijks punten liggen terwijl het zich woensdagavond wel bij de beste zestien ploegen van Europa plaatste. Het verschil tussen de Eredivisie en de Champions League is als dag en nacht. Noa Lang spreekt zich als eerste speler eerlijk uit. "Voor deze wedstrijd hoef je jezelf niet te motiveren, maar in de Eredivisie..."

"Dit was Champions Leagueniveau", vertelde Noa Lang na afloop van de wedstrijd. "We hadden gewoon een hoger niveau dan Juventus. Dit was precies wat we nodig hadden want we zitten in een vervelende periode."

Daarmee doelde Lang op de mindere resultaten in de Eredivisie. Daarin gaf PSV in een paar weken tijd een riante voorsprong op Ajax helemaal weg en staat het nu op een tweede plek op de ranglijst. "Als je deze intensiteit toch ziet en de kwaliteit in onze selectie, dan moeten we toch makkelijk kampioen worden. Maar dat doen we niet en dan staan we terecht tweede. In de Eredivisie doen we maar wat."