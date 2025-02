Trotse PSV-verdediger Flamingo: 'Bij de beste 16 van Europa is speciaal'

Ryan Flamingo maakte dit seizoen drie goals, allemaal in de Champions League. Het doelpunt van de PSV-verdediger dinsdagavond tegen Juventus leverde de 3-1 en daarmee de uiteindelijke beslissing op. "We mogen supertrots zijn als ploeg, het was een geweldige avond", zei de verdediger na aflloop.

De verdediger speelde een sterke wedstrijd en zag geen enkele ploeggenoot een onvoldoende scoren. "Iedereen gaf honderd procent om te winnen. We hebben genoeg kansen gekregen en het stond verdedigend goed. De tegengoal viel uit het niets, maar toen hebben we een schepje erbovenop gedaan. Iedereen was helemaal kapot."

Vanwege een bezoek aan de dopingcontrole en de verplichtingen voor de aanwezige pers was Flamingo na afloop niet direct in de kleedkamer: "Ik kreeg niks mee van een feestje. Wel is het heel speciaal dat we bij de beste zestien ploegen van Europa horen. Het was een topavond. Het publiek heeft ons luidkeels aangemoedigd, dat gaf ons kracht. Dit geeft extra motivatie om het ook in de competitie te laten zien."

Trainer Peter Bosz genoot van het ‘helse lawaai’ in het Philips Stadion. “De ontlading bijvoorbeeld na de 1-0 van Ivan Perisic, wow, dat was echt gaaf. Winnen is voor mij het allerbelangrijkst, maar we konden onze fans meer bieden dan alleen een overwinning. Mooier dan dit kan niet, het is de puurheid waarom supporters een kaartje kopen.”

De winst op Juventus was volgens Bosz zeker niet gestolen. “We hebben verdiend gewonnen en eigenlijk was de nederlaag in de heenwedstrijd onnodig. Qua geld kunnen we niet wedijveren met de grote landen en er wordt weleens lacherig gedaan over het niveau van het Nederlandse voetbal, maar we mogen trots zijn op onze prestaties en die van Feyenoord. En dat terwijl ik in het begin van dit seizoen na onze nederlaag tegen Juventus nog de vraag kreeg wat we in Europa te zoeken hadden.”

Voor de wedstrijd kreeg Bosz een artikel doorgestuurd over de Belgische doelman Thibaut Courtois. Het ging over de honger van een topsporter. “We hebben nu een ploeg gezien met honger. Dit was een bijzondere wedstrijd, maar ik vind oprecht ook dat we dat in de Eredivisie moeten kunnen. Het verschil met de Champions League is te groot. Als je deze intensiteit kunt brengen, dan zie je welk hoog niveau we halen tegen een echt goede tegenstander. Die honger moet uit de spelers zelf komen. Zo zie je maar wat er speelt in de koppies.”

En dus wacht PSV naast de strijd om de landstitel en de TOTO KNVB Beker een nieuwe tegenstander voor een plek in de kwartfinale van de Champions League: Arsenal of Inter. “Bij Juventus zag ik een ploeg met veel kwaliteit. Maar Arsenal of Inter is weer een niveau hoger.”