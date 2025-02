Hier gaat Guus Meeuwis optreden: niet in Sydney of Dublin, maar...

Het is duidelijk waar Guus Meeuwis' volgende internationale optreden gaat plaatsvinden en dat is dichterbij dan velen wellicht dachten: zijn keus is gevallen op het Sportpaleis in Antwerpen. De Tilburger maakte dat donderdagochtend aan zijn fans bekend. Maandag kondigde de zanger aan dat hij opnieuw in het buitenland zou gaan optreden. Zijn fans speculeerden daarna volop over de locatie. Het Opera House in Sydney en ook Dublin gooiden hoge ogen.

Lav Lukac Geschreven door

Eerder reisden de zanger en zijn fans al af naar Londen, Parijs, New York en zelfs naar Sydney. Maar deze keer treedt hij dus iets dichter bij huis op, in Antwerpen in het Sportpaleis. Wat toch wel een flinke muziekhal is. Er is plek voor 23.000 fans. Meeuwis noemt het op zijn Instagram 'een zaal die al héél lang op mijn verlanglijstje staat'. Verder meldt de zanger dat hij maximaal gaat uitpakken. En dat het Sportpaleis 'het perfecte vervolg is van zijn 'Iconische Internationale Zalen Tour'. Het optreden is op zaterdag 13 december.

Dertig jaar na zijn hit 'Het is een Nacht', waarvoor hij de inspiratie vond in België voelt het voor Guus als een perfect moment om zijn eerste grote show in België te geven.

"Mijn Vlaams is in ieder geval beter dan mijn Engels."

“Hoogste tijd dat ik u eens persoonlijk kom bedanken”, zegt Guus in een interview met het Sportpaleis. “Naast dat ik me verheug op Vlamingen, hoop ik natuurlijk ook dat er net als naar London, Parijs en New York, een grote groep Nederlandse fans meereist. Dat het bruisende Antwerpen om de hoek ligt maakt het wellicht nog aantrekkelijker. En dat er geen taalbarrière is ook. Mijn Vlaams is in ieder geval beter dan mijn Engels.”

Wachten op privacy instellingen...

Mensen kunnen vanaf morgen kaartjes kopen, de trouwste fans die zich hebben ingeschreven voor de pre-sale kunnen dat nu al doen, zij hebben een mail gekregen van de zanger. Voor een kaartje betaal je tussen de zestig en tachtig euro. Guus laat zijn fans in de mail tot slot weten: “Amai! Het hoge woord is er eindelijk uit! Heerlijk, ik heb er zin in!” Tien jaar geleden stond de zanger die met zijn 'Groots met een zachte G' het Philips Stadion tientallen keren uitverkocht in Londen. Daar trad hij op voor ruim 5000 bezoekers en een jaar later trad hij op in Parijs in het iconische Olympia. Drie jaar later speelde de Tilburger zijn derde internationale show in Sydney. En zijn meeste recente internationale show was in 2022 in de Webster Hall in New York. Bij al die shows reisden fans honderden kilometers met hem mee om te kunnen genieten van de hits van de Tilburger.