Het wordt lente met hogere temperaturen en zonneschijn

De lente is op komst met stijgende temperaturen en meer zonneschijn. Vrijdag lopen de temperaturen in onze provincie zelfs op naar 17 graden. Zaterdag is er meer kans op bewolking en regen, maar zondag laat de zon zich dan weer zien. Van het winterweer lijken we de komende tijd afscheid te nemen. "De terrasjes zullen weer volstromen", verwacht onze weerman.

"De lente is op komst", stelt weerman Rico Schröder van Weerplaza donderdagochtend. "Donderdag is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De temperatuur is wel al wat hoger met 10 tot 11 graden." Een grote verandering met de temperaturen van afgelopen week. "De koude oostenwind van de afgelopen dagen ruilen we in voor een warme westenwind", legt Schröder dit uit. De temperatuur loopt vrijdag flink op. "Het wordt 16 tot 17 graden en er is geregeld ruimte voor de zon. Verwacht geen strakblauwe lucht, want er is wat bewolking", zegt de weerman. Voor deze periode van het jaar is volgens hem een graad of zeven normaal. Het is dus echt warmer dan normaal voor de tijd van het jaar.

"Uit de wind in de zon erg aangenaam."

De wind is vrijdag ook aanwezig, maar het gaat volgens Schröder niet om harde wind. "Uit de wind in de zon is het erg aangenaam. De terrasjes zullen weer volstromen", zo verwacht hij. Zaterdag is er volgens hem meer bewolking en regen. In het westen wordt het dan iets natter dan in het oosten en de temperatuur is met 13 tot 14 graden iets minder dan vrijdag.