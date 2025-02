Bewoners van afgebrande appartementen zien spullen na jaar weer terug

Ruim een jaar na de enorme brand in de parkeergarage onder de appartementen aan de Velderwoude in Den Bosch zien enkele bewoners een aantal dierbare eigendommen weer terug. Van fotoboeken tot schilderijen en een aandenken van een trouwerij: een sloopbedrijf probeert met uiterste voorzichtigheid nog wat spullen te redden voordat de sloop echt begint.

Als eerst wordt de woontoren van buitenaf afgepeld. Het sloopbedrijf probeert het dak van de appartementen open te breken om zo te zien wat er nog uit de appartementen gehaald moet worden. "Je moet dan maar hopen dat er geen brokstukken naar binnen vallen die de spullen beschadigen. Dat is echt een flinke klus, we gaan heel voorzichtig te werk", zegt de sloper.

Voor tien woningen geldt dat dus niet. "Dat betekent dat we van buitenaf met een hoogwerker proberen om eigendommen van de bewoners uit de woning te krijgen. Dat is niet makkelijk", vertelt een uitvoerder van sloopbedrijf Pennings.

Het is geen makkelijke klus. Bij tien woningen is er groot risico op instortingsgevaar. De fundering van het complex is door de brand instabiel geworden. Een deel van het complex kon nog worden gestut, daar hebben bewoners zelf de spullen uit hun appartementen kunnen halen.

Bewoners kunnen op het binnenplein van het complex in een bouwkeet meekijken met de sloop. "De sloper in de hoogwerker heeft een camera bij zich. Bewoners kunnen dan op afstand aanwijzen wat ze willen hebben. De sloper probeert dan met een grijper de spullen te pakken."

Bewoners van de woontoren hebben al een jaar lang niets meer van de spullen in hun appartement gezien. "Vanaf het moment dat de brand uitbrak, zijn ze er niet meer geweest. Mensen zijn echt op hun blote voeten naar buiten gekomen, dus alles is nog binnen. De koffie zit nog in het kopje", vertelt Peter Pellen van de gemeente 's-Hertogenbosch.

De sloop is voor bewoners van de getroffen appartementen emotioneel. "Een bewoner vertelde dat er meer uitgehaald is dan hij had verwacht en dat hij daar heel blij mee is", zegt Nelleke van Wijk, bestuurslid van de vereniging en eigenaren. "Je ziet dat het mensen enorm raakt wanneer ze beelden van de sloop voorbij zien komen in de buurtapp. Dit is echt heftig voor ze."

Aan het eind van de dag kunnen bewoners de gevonden spullen bekijken en meenemen. Na de reddingsactie van de waardevolle spullen wordt het complex gesloopt. Het is de bedoeling dat de herbouw halverwege volgend jaar klaar is.

De verwoeste parkeergarage ging in september 2024 weer open: