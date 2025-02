Man bedreigt psychiater in gevangenis: 'Zij verdient het om te sterven'

Jason R. (21) had er 5500 euro voor over om zijn psychiater in de PI in Vught om te laten leggen. Hij gaf ene Gino de opdracht tot de huurmoord. En aan een medewerker van de PI gaf hij een briefje waarop stond wat hij van plan was. Daarom eiste de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Den Bosch tbs met dwangverpleging tegen hem.

Jason R. werd eerder in 2023 veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en tbs vanwege brandstichting en bedreiging. Hij zat toen al vast en zou hebben gezegd dat hij een psychiater uit de gevangenis en haar kinderen zou vermoorden als hij vrij zou komen. Dezelfde psychiater bedreigde hij dit keer door een briefje te schrijven waarop stond dat hij iemand opdracht gaf tot moord. Dit briefje zou bij Gino terecht moeten komen, die de moord moest uitvoeren. Het briefje is alleen nooit bij Gino terechtgekomen, maar wel bij de psychiater die volgens Jason dood moest.

"Zij heeft mijn vriendin een half jaar in de separeer gehouden."

"Dat is nogal wat", vond de rechter donderdag. En daar had Jason een duidelijk weerwoord op. "Het is nogal wat, wat zij ons heeft aangedaan. Zij heeft mijn vriendin een half jaar in de separeer gehouden en mij ook vaak in de separeer gezet. Ze heeft me beschuldigd van dingen die ik niet gedaan heb."

In eerdere verklaringen bij de politie vertelde Jason dat hij die 5500 euro had overgemaakt als drugsinvestering. Hij zou er vier keer zoveel voor terug krijgen. Later verklaarde hij weer dat het geld bedoeld was voor de moord op de psychiater: "Zij verdient het om te sterven." Gino, die volgens Jason opdracht kreeg voor de moord, zegt dat het allemaal onzin is. Het zou gaan om een investering en niet om die moord. Whatsapp- en telefoongesprekken tussen de twee onderstrepen deze lezing volgens de advocaat van Jason ook. Toch blijft Jason erbij dat het briefje bedoeld was voor de moord, maar volgens zijn eigen advocaat wijst niets daarop: "Behalve zijn eigen verhaal." Ook zei zijn advocaat dat het gaat om 'indirecte bedreiging'. Hij eiste daarom vrijspraak.

"Ik vind dat ik in de kliniek heel slecht behandeld wordt."

Jason lijkt het vooral belangrijk te vinden dat hij niet meer terug hoeft naar de tbs-kliniek, die hij zelf 'klotekliniek' noemt. "Ik vind dat ik daar heel slecht behandeld wordt. Er is steeds gezeik. Ik ben er klaar mee. Ik hoor daar niet, het is een gerechtelijke dwaling." De officier van justitie vindt dat het toch echt om bedreiging gaat. Ook zei ze dat de bedreiging een behoorlijke impact heeft gemaakt op de psychiater. "Daarin speelt mee dat verdachte haar al eerder heeft bedreigd met de dood." De eis van de officier was dan ook tbs met dwangverpleging. De huidige tbs-maatregel van Jason komt in dat geval te vervallen en de nieuwe wordt opgelegd. De duur van de andere tbs is beperkt en dus zou Jason daarmee langer in de tbs-kliniek blijven. Over twee weken doet de rechter uitspraak.