Carnavalsvereniging maakt carnavalskrant voor mensen met visuele handicap

Carnavalsvereniging De Mayenèrs uit Made komt met een carnavalskrant die de club tot 'meest inclusieve carnavalsvereniging van Brabant' maakt, vinden ze zelf. De club bestaat 66 jaar en om dat jubileum te vieren hebben ze een ludieke actie bedacht: een carnavalskrant met daarin brailleschrift.

Lav Lukac Geschreven door

De vereniging heeft dit jaar hun carnavalskrant vol staan met artikelen over mensen met een beperking. Dat thema is gekozen omdat de vereniging vindt dat zij zelf ook met veel beperkingen te maken krijgen tijdens het organiseren van carnaval. "De optocht moet nog veiliger, de muziek is te hard, de kroeg moet op tijd sluiten en confetti strooien is haast een misdrijf", zegt Dennis de Bok van vereniging De Mayenèrs. "En dan zijn de prijzen in de horeca ook nog een beperkende factor voor mensen die een keer lekker uit hun dak willen gaan."

Carnavalskrant met beperkingen

Met een grote carnavaleske knipoog brengt de carnavalsvereniging daarom dit jaar ook hun gratis carnavalskrant 'met beperkingen’ uit. Blinden en andere visueel beperkte mensen kunnen deze editie lezen want er staat een artikel in dat geschreven is in braille, en daardoor kan nu ook de blinde Ravi genieten van het carnavalskrantje. De krant heeft nog een tweede artikel in braille gemaakt, maar die is helaas niet te lezen. Het braille is niet goed opgedroogd tijdens het afdrukken. Bekijk hier hoe Ravi de carnavalskrant leest:

De redactie van de carnavalskrant heeft het artikel in overleg met Ravi en met zijn hulp geschreven. De krant moest daarvoor naar een drukkerij in Etten-Leur. Daar printen ze met een speciaal soort dikke inkt waardoor de puntjes van de braille ontstaan. Zo kunnen blinde mensen het artikel lezen door het te voelen. Het thema is eenmalig, maar het brailleschrift blijft misschien wel zegt De Bok. "We vinden het belangrijk dat mensen die blind zijn de carnavalskrant ook kunnen lezen, alleen het printen van het brailleschrift is wel erg duur, daarom twijfelen we nog." Met deze krant zijn ze dus niet alleen 'onbeperkt te lezen'. "Het maakt ons ook gelijk de meest inclusieve carnavalskrant van Brabant." Ruim 6800 carnavalskrantjes worden bij de bewoners in heel Made en Drimmelen in de bus gedaan door vrijwilligers uit het dorp.