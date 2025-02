PSV in achtste finale naar Engeland, voor derde jaar op rij tegen Arsenal

PSV neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Arsenal. De Engelse topclub is voor het derde jaar op rij de tegenstander van de Eindhovenaren in Europa. De wedstrijden worden begin maart gespeeld. PSV begint met een thuiswedstrijd.

In de afgelopen twee seizoenen was de Engelse club namelijk al tegenstander van PSV. In het seizoen 22-23 zaten de twee ploegen bij elkaar in poule in de Europa League. Een jaar later was Arsenal ook groepsgenoot in de Champions League.

In 2007 trof PSV de Engelsen ook in de achtste finale van het kampioenenbal. Toen ging PSV op sensationele wijze door na een rake kopbal van verdediger Alex.

Carnavalsdinsdag

PSV speelt op 4 of 5 maart eerst een thuiswedstrijd tegen de Engelse topclub. Een thuiswedstrijd op 4 maart lijkt onwaarschijnlijk omdat die dinsdag de laatste dag van carnaval is. Een week later op 11 of 12 maart wacht de return in Londen.