Ook in Eindhoven vanaf dit jaar herbruikbare beker tijdens carnaval

Na Den Bosch, Breda en Tilburg kiest de gemeente Eindhoven ook voor herbruikbare bekers tijdens carnaval. Voor een euro extra krijgen carnavalsvierders een harde beker die ze vier dagen lang kunnen gebruiken. Leveren ze de beker weer in dan krijgen ze vijftig cent terug. Volgens Bas Strijbos van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven is dat de beste manier om mensen te stimuleren hun beker in te leveren. "De plastic dansvloer vol bekers is dan verleden tijd", zegt hij.

De vijftig cent die bovenop de prijs van een biertje komt (3,60 euro) is volgens hem een stimulans om feestvierders hun bekers in te leveren. "Als zij hun bekers zomaar op de grond gooien en weer een nieuwe moeten kopen, krijgen zij een dure carnaval", zegt hij.

Na eerdere klachten over de bekers van ondernemers in andere steden had Strijbos wat commentaar van horecaondernemers in Eindhoven verwacht. "Maar iedereen ziet wel in dat we iets moeten doen om te verduurzamen en we hebben in Den Bosch gezien dat een systeem als dit goed verloopt", vertelt hij.

Ook tijdens andere evenementen

Toch willen ondernemers eerst afwachten hoe het systeem verloopt voordat zij de bekers daadwerkelijk aanschaffen. "Nu huren zij de bekers van een bedrijf." De herbruikbare bekers worden niet alleen met carnaval in Lampegat gebruikt, maar ook bij Koningsdag en - nacht, een mogelijk kampioensfeest van PSV en bij de marathon.

Vanaf 2026 worden de harde bekers bij ieder evenement verplicht, maar of ondernemers de bekers dan gaan aanschaffen weet Strijbos nog niet. "Dan kan het zijn dat een beker in het Philipsstadion een verzamelitem wordt en dat is natuurlijk niet duurzaam", zegt hij.