Tonpraat-icoon Boy Jansen benoemd tot Ereburger van Roeptoetgat

Hij heeft zijn laatste buiging in de ton gemaakt, maar dat tonpraat-icoon Boy Jansen uit Budel afscheid neemt als tonprater, wil niet zeggen dat hij ook van het podium verdwijnt. Zijn jarenlange inzet voor het Brabantse tonpraten wordt dit jaar beloond met een bijzondere eer: hij is benoemd tot Ereburger van Roeptoetgat.

Boy Jansen en tonpraten? Dat was een match made in heaven. Of eigenlijk: een match made in Brabant. Of is dat hetzelfde? De 37-jarige begon zijn tonpraatcarrière al op jonge leeftijd en groeide uit tot een van de bekendste talenten van Brabant.

Zijn grootste succes behaalde hij in 2019, toen hij de prestigieuze Zilveren Narrenkap won op het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. “Dat is de wedstrijd der wedstrijden,” blikte hij trots terug op de prijs van jewelste, die zijn tonpratersstatus meteen een boost gaf. "Dus dit was de kers op de taart."