Duiker Bas haalt vondst van bijna drie meter uit het water

In eerste instantie dacht duiker Bas van der Sanden uit Breda een stukje hout te zien toen hij onlangs in de Oosterschelde dook. Maar de kleur stond hem niet helemaal aan. Hij besloot langs zijn vondst te zwemmen en merkte dat het wel een heel groot stuk hout moest zijn. "Halverwege begon ik te beseffen: dit is geen hout, dit is bot!" Al vrij snel kreeg hij door dat het stuk bot van zo'n 2,70 meter lang van een vinvis was.

Zo'n bot op de bodem halen de meeste duikers niet zo een-twee-drie boven water. Maar Bas heeft ervaring. "In de loop van de jaren had ik al wat vaker extra loodgordels moeten opduiken. Dan weet je hoe je om moet gaan met dit soort zaken, als je als duiker van een diepte van circa vijftien meter naar boven moet met meer gewicht dan je gewend bent", zegt hij tegen Omroep Zeeland. Voor Van der Sanden was al wel vrij snel duidelijk dat het bot een stuk onderkaak van een vinvis was. "Als twaalfjarige jongen ben ik met mijn ouders naar Schiermonnikoog. Daar gebruikten ze deze kaakdelen als een toegangspoort voor het appartementencomplex waar wij toen een kamer hadden."

Bas maakte deze onderwaterbeelden:

