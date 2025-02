De Deurzakkers zijn met ruim 50 jaar muziek Ereburger van Roeptoetgat

De Deurzakkers zijn benoemd tot Ereburgers van Roeptoetgat. De artiesten, bekend van onder meer 'Zak eens lekker door en 'Het feest kan beginnen' hebben al meer dan een halve eeuw aan krakers op hun naam, met een feestgehalte waar geen dak tegen bestand is. Daarom zijn ze vrijdag tijdens 3 Uurkes Vurraf gekroond tot Ereburgers van Roeptoetgat.

Het begon allemaal in 1975. Willem van Schijndel en Clemens van Bracht werkten samen in een platenzaak in Den Bosch en bedachten zelf een nummer. Onder de naam De Deurzakkers brachten ze met behulp van de carnavalsvereniging De Kikvorschen en het complete eerste elftal van FC Den Bosch het lied 'Zak eens lekker door' uit. Niet alleen in Brabant was het een hit, maar landelijk belandde het in de top tien. Het licht nog lang niet uit

Toen begon het feest pas echt. Met 'Het feest kan beginnen' belandden ze nog een keer in de (carnavals)hitlijsten. Met hun 44-jarig jubileum in 2019 maakten ze een 'Wij doen het licht wel uit', maar aan opgeven dachten ze nog niet.

Ook nu, in 2025 zijn de heren nog steeds actief. In 2024 bliezen ze 'Het feest kan beginnen' nieuw leven in met Lamme Frans. Dit jaar vieren ze het gouden jubileum met nóg een knaller.

Ereburgerschap

En wie al zó lang het carnavalsvolk aan het hossen krijgt, verdient een lintje - of in dit geval: verdient het om Ereburger te zijn van Roeptoetgat. Het Ereburgerschap werd als verrassing uitgereikt voordat ze hun nummer Zak Es Lekker Door zongen deze vrijdag tijdens 3 Uurkes Vurraf. Het ontroerde de heren: "Ik kan zo helemaal toch niet meer zingen", zegt Willen terwijl hij een traantje wegveegt. Maar zodra de eerste hoempapa's klinken is het feest en wordt er flink doorgezakt in de tent. Kijk hier naar het emotionele moment dat de Deurzakkers tot Ereburger van Roeptoetgat worden gekroond.

Roeptoetgat kent dit jaar voor het eerst Ereburgers, een eretitel voor personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het carnaval in Brabant. De commissieleden van Roeptoetgat selecteren hen op basis van hun invloed op carnaval in Brabant en of ze een ambassadeur zijn voor het feest. Als Ereburger ontvang je een officiële medaille, een oorkonde en een plek in de Eregalerij van het Fijnfisjenie Café. Ereburgers zijn immers ook meteen ambassadeur van Roeptoetgat. Vanaf dit jaar worden elk jaar een aantal mensen benoemd tot Ereburger.