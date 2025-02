Loopt de langste polonaise ter wereld door Brabant? Hier proberen ze het

De Technische Universiteit in Eindhoven wil carnaval inluiden met een recordpoging: de universiteit hoopt met 1219 deelnemers op de been te krijgen om de langste plonaise ter wereld te vormen. Medewerkers van de TU kwamen met het initiatief. "We willen via carnaval de saamhorigheid vergroten", zegt communitymanager Esther Lutterman.

Want daar is wel volgens de organisatie wel behoefte aan. De afgelopen tijd verhardt de wereld voor de vele expats die in de Brainportregio werken of studeren, ziet Lutterman. "Het kabinet wil bijvoorbeeld een rem op het aantal buitenlandse arbeidsmigranten en internationale studenten. Dat raakt deze mensen, dat is jammer." "Carnaval is juist een feest van saamhorigheid", vindt Lutterman. "Dat willen we dan ook uitdragen. Iedereen hoort erbij in deze regio en iedereen doet ertoe."

Als de universiteit een nieuw wereldrecord vestigt, zal ze de hulp van de vele expats uit de regio goed kunnen gebruiken. "We kunnen het record alleen breken als we het samen doen. Bovendien laten we nieuwelingen op deze manier kennismaken met onze carnavalstradities en Brabantse gastvrijheid, wat ook het integratieproces ten goede komt. Het wordt een feestje van verbinding." 1219 polonaiselopers

Om genoeg deelnemers te vinden, is contact gezocht met bedrijven, scholen en carnavalsverenigingen uit de omgeving. Op dinsdag 27 februari om 15.45 uur moeten er minstens 1219 feestvierders opdagen bij de vijver naast het Atlas-gebouw staan. Het huidige record is 1218. "Maar we hopen natuurlijk op veel meer", zegt Lutterman. "Want we willen het record natuurlijk ook zo lang mogelijk vasthouden." Officiële toezichthouders van de International World Records Organisation zullen de recordpoging in de gaten houden.