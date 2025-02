Twee gewonden na uitslaande brand bij bouwbedrijf

In een loods van een bouwbedrijf aan de Ambachtstraat in Wijk en Aalburg is donderdagmiddag brand uitgebroken. Twee jongeren raakten gewond. De brand was uitslaand, maar kon snel worden geblust.

Toen de brand uitbraak waren er een aantal jongeren aan het werk in de loods. Twee van hen zijn gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren is niet duidelijk.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.