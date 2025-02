In deze speeltuin betalen bezoekers vaker entree nu beveiliging nodig is

Bezoekers van het populaire Speelpark De Splinter in Eindhoven betalen vanaf 1 april op meer dagen entree. Eerder gold dat alleen voor zon- en feestdagen maar dat is nu uitgebreid met woensdag, zaterdag en alle vakanties. Het park moest vorig jaar beveiligers inzetten omdat bezoekers agressief reageerden toen het park op slot ging vanwege drukte. Die beveiligers kosten geld en daarom wordt op de meest drukke dagen entree gevraagd.

Het park is een begrip in Eindhoven en bestaat vijftig jaar. Tot vorig jaar waren beveiligers helemaal niet nodig. "We hebben het altijd zelf op kunnen lossen", zegt Jansen. Vorig jaar 1 mei veranderde alles. Op een heel erg drukke woensdag werd ervoor gekozen om de poort te sluiten. "Daar waren bepaalde mensen het niet mee eens", vertelt Jansen in zijn kantoor op het speelpark. "Die wilden toch graag nog naar binnen. Zij hadden hun kinderen beloofd om hier naartoe te gaan. Dan lopen de gemoederen op en dan gebeuren er dingen. Dat wil je niet. Je wilt geen geduw en getrek aan de poort."

Door het heffen van entree op meerdere dagen kan het bedrijf op drukke dagen drie beveiligers in het park kwijt. Op zo'n dag mogen er maximaal 2500 mensen het park in. Vrijdag verwacht het park flink wat drukte gezien het mooie lenteweer. "De mensen willen naar buiten na de grijze dagen", zegt Hugo Jansen van De Splinter.

Het speelpark kon weer open nadat er beveiligers kwamen. Die werden vorig jaar door de gemeente betaald. Nu heeft het park bedacht om meer entree te vragen om ze in te kunnen huren. De Splinter heeft het overigens liever over 'sfeerbeheerders'. “Dat ze nodig zijn, is natuurlijk jammer. Maar het werkt preventief heel goed. Dat is het belangrijkste. Je wilt gewoon geen gedoe op het park.”

Het park heeft gemiddeld 170.000 bezoekers per jaar. De gigantische speeltuin is geliefd bij kinderen tot ongeveer twaalf jaar. Bussen vol komen ze voor een schoolreisje van ver buiten Brabant, zelfs uit Aalsmeer.

Alle groepen van buiten Eindhoven gaan vijf euro per kind betalen, in plaats van 2,50 euro. Geld dat naar de beveiligers gaat. "Het is eigenlijk een park voor de mensen uit Eindhoven. Groepen van scholen en de scouting hebben altijd een bijdrage moeten leveren. We moesten wel eens groepen uit Eindhoven weigeren als die dag al volgeboekt was. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen."

De groepen uit Eindhoven gaan 2,50 euro per kind betalen, een euro meer dan tot nu toe het geval was. Individuele bezoekers betalen per 1 april 1,50 entree op de dagen dat het niet gratis is.

Het zal voor bezoekers wennen zijn omdat toegang grotendeels gratis was maar het park vindt dat ze niet anders kan. “We hebben natuurlijk niet alleen een speelfunctie, maar ook een sociale functie. Dat is ook de reden waarom we toegang zo laagdrempelig mogelijk proberen te houden, zodat mensen met een kleine beurs een dagje uit kunnen hier in Eindhoven. Er komt nu dan een kleine bijdrage tegenover te staan, maar dit is eigenlijk nog peanuts bij wat je op andere plaatsen ziet.”