Uur vertraging op de A2 richting Brabant, drie rijstroken dicht

Op de A2 is donderdag rond zes uur 's avonds een ongeluk gebeurd bij Waardenburg vanuit Utrecht richting Den Bosch, en dat zorgt voor veel ellende op de weg. Er zijn drie rijstroken dicht richting Brabant.

Wat er precies is gebeurd op de weg is nog onduidelijk. Rond kwart over zes was de vertraging ruim een uur. Aan de andere kant staat een kijkersfile.

Er is geen omleiding ingesteld, omdat het ook erg druk is op de alternatieve route, zo meldt Rijkswaterstaat.