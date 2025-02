Champions League-wedstrijd tijdens carnaval, PSV wil duel verplaatsen

PSV heeft donderdag een verzoek bij de UEFA ingediend om de volgende wedstrijd in de Champions League op woensdag 5 maart te spelen. Dat vanwege de problemen met politie-inzet rondom carnaval.

Het is nog niet zeker of de wedstrijd op woensdag 5 maartgespeeld wordt of op carnavalsdinsdag op 4 maart. Zowel PSV als de Eindhovense gezagsdriehoek dienen dat verzoek in bij de UEFA om bij voorkeur op woensdag thuis te spelen.