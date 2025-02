Gemeenteraad stemt ondanks kritiek unaniem in met bouw van tiny houses

De gemeenteraad van Bladel heeft unaniem ingestemd met de komst van veertien tiny houses bij zorgboerderij de Hooiberg in Netersel. Sommige buurtbewoners zijn bang dat er ex-criminelen, zware drugsverslaafden of pedofielen in de huisjes komen, maar dat is volgens de zorgboerderij niet aan de orde.

Er was veel belangstelling van omwonenden voor de raadsvergadering in het gemeentehuis in Bladel. Zij zagen dat er tijdens de stemming unaniem door raadsleden ingestemd werd met de komst van de tiny houses.