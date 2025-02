Automobilist botst met harde klap op geparkeerde auto en belandt in bosjes

Een automobilist is donderdagnacht met zijn auto tegen een geparkeerde auto gebotst in de Nieuwe Heilaarstraat in Breda. Door de harde klap botste de geparkeerde auto tegen een auto erachter. De bestuurder kwam met zijn auto in de bosjes tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond half vier 's nachts. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Een berger heeft de twee zwaar beschadigde auto's weggetakeld. De automobilist kreeg van de politie het advies om langs de dokterspost te gaan voor controle.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

