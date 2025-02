Aluminium platen vallen van vrachtwagen op A17, vijftien auto's beschadigd

Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend op de A17 een grote lading aluminium platen verloren. Daardoor raakten volgens de politie tien tot vijftien auto's beschadigd. Niemand raakte gewond, wel is er veel materiële schade, zoals lekke banden, aldus de politie. Het ongeluk gebeurde bij Oud Gastel in de richting van Roosendaal.

De chauffeur van de verloren lading is doorgereden. De politie is op zoek naar de vrachtwagen. 'Ben jij de chauffeur of weet je wie dit is? Bel 0900-8844', roept de politie op.