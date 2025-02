Schoon carnaval: statiegeldmachines in optocht en extra schoonmaak van NS

Met carnaval gaan er weer liters bier en frisdrank doorheen en dat levert een berg lege blikjes en flesjes op. Statiegeld Nederland gaat daarom bulkmachines plaatsen en meelopen in carnavalsoptochten in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Roosendaal en Helmond. In zo'n statiegeldmachine kunnen meer dan honderd verpakkingen tegelijk worden verwerkt.

Feestvierders kunnen hun lege statiegeldflesjes en -blikjes inleveren in zeven mobiele bulkmachines op meerdere plaatsen, waaronder de Pensmarkt in Den Bosch. Het statiegeld kan vervolgens worden uitbetaald via een Tikkie of gedoneerd. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Veur Mekaor. Deze stichting helpt mindervaliden om aan Bossche evenementen mee te doen. Statiegeld Nederland gaat daarnaast met een soort bezemwagen meelopen tijdens meerdere carnavalsoptochten in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Roosendaal. In deze laatste wagen van de stoet kan iedereen z'n lege blikjes en flesjes kwijt. Circulair carnaval

Op deze manier wil Statiegeld Nederland laten zien 'dat statiegeld inleveren ook tijdens evenementen de norm is en ook nog eens heel makkelijk kan.' "En het inleveren van flesjes en blikjes draagt bij aan een schonere stad en een circulair carnaval", zegt Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland.