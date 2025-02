Omstreden gebedsgenezer trekt sloopvergunning in: grote kans dat hij blijft

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal van Frontrunners Ministries heeft de aanvraag van een sloopvergunning van zijn huidige pand in Dussen ingetrokken. Daarmee lijkt het erop dat zijn nieuwbouwplannen voorlopig helemaal van de baan zijn. De plannen van de gebedsgenezer voor de bouw van een nieuwe megakerk houden de gemoederen al lange tijd bezig in het dorpje.

De gemeente zou begin 2025 een besluit nemen over het afgeven van de omgevingsvergunning. Maar na een gesprek tussen De Wal en de gemeente half december, trok De Wal zélf de vergunningsaanvraag in.

Eerder trok De Wal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwe kerk in. Hij liet in een gesprek met de gemeente weten het huidige pand dat op die plek staat te gaan verbouwen. Het bleef voor inwoners onduidelijk of hij zijn nieuwbouwplannen dan alsnog wilde gaan uitvoeren.

Op de plek van het vervallen partycentrum wilde hij een nieuwe megakerk neerzetten. Er zouden klaslokalen in komen voor zijn bijbelschool, video- en audiostudio's en conferentiezalen met plek voor zo'n 1775 gasten. Ter vergelijking: in Dussen wonen 2500 inwoners.

In 2022 kocht Tom de Wal, voorganger van religieuze organisatie Frontrunners Ministries, het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen. De Wal heeft het pand en de omliggende grond gekocht voor 2,2 miljoen euro, zonder hypotheek.

Begin deze maand liet De Wal in een gesprek met de gemeente weten zijn activiteiten in het huidige pand voort te zetten. Ook liet hij weten het pand te gaan verbouwen binnen de grenzen van de omgevingsvergunning die in 2016 is verleend aan de oude eigenaren van het pand.

Na vragen van Omroep Brabant aan de gemeente over deze horecabestemming, laat een woordvoerder van de gemeente weten dat de activiteiten die De Wal organiseert passen binnen de bestemming van het pand. "Dat vraagt geen speciale eisen aan het pand. De bestemming zegt iets over het gebruik en niet over het pand. Vanzelfsprekend moet het - net als elk ander pand waar mensen samenkomen - wel brandveilig zijn. Dat is gecontroleerd en positief beoordeeld door de brandweer."

Horecabestemming Het pand aan de Oude Kerkstraat heeft een horecabestemming. De Wal heeft echter geen plannen voor een kroeg of restaurant, maar organiseert conferenties en zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten in het pand. Tijdens zulke bijeenkomsten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme.

Uitbreiding van 450 vierkante meter

De Wal kan dus gewoon zijn gang gaan in het huidge pand en evenementen blijven organiseren. Omroep Brabant heeft de omgevingsvergunning uit 2016 ingezien en hieruit blijkt dat De Wal het huidige pand kan uitbreiden met een oppervlakte van 450 vierkante meter. Op een tekening is te zien dat de uitbreiding, wanneer je voor het pand staat, aan de linkerkant van het pand is ingetekend. Daar moet De Wal zich aan houden.

In 2018 is er aan de oude eigenaren ook een parkeervergunning uitgegeven door de gemeente. Hier is in totaal plek voor 324 parkeerplaatsen. Daarvoor gelden wel voorschriften. Zo mag er geen geasfalteerd of bestraat parkeerterrein komen en moet De Wal zich houden aan de tekening die destijds voor het parkeerterrein is ingediend.

Ook deze tekening heeft Omroep Brabant ingezien en daarop is vooral veel groen te zien. De parkeervakken zijn allemaal op het gras en daaromheen staan veel perkjes en bomen. Op vragen van Omroep Brabant aan De Wal over zijn verbouwplannen en mogelijke plannen voor het aanvragen van een nieuwe vergunning voor zijn nieuwbouwplannen, heeft hij nog niet geantwoord.

'Kinderwensdienst'

Tijdens carnaval verlaat De Wal de provincie en trekt hij naar het noorden van het land en geeft hij het hele weekend genezingsdiensten in Groningen. In maart en april staan er weer evenementen gepland in Dussen, waaronder een omstreden 'kinderwensdienst', waar wordt gebeden voor stellen met een kinderwens.

Omroep Brabant vroeg eerder aan de voorganger van Frontrunners Ministries hoe het tijdens zo'n kinderwensdienst zit met mensen die medisch onvruchtbaar zijn verklaard. Daarop antwoordde hij destijds: "De bijbel zegt dat alles mogelijk is voor God. Na een kinderwensdienst in 2022 hebben we tientallen geboortekaartjes ontvangen van stellen die zwanger zijn geworden, waaronder stellen die medisch onvruchtbaar verklaard waren."