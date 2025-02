Minder herrie verwacht, F-35's oefenen straks niet meer in Volkel

De F-35 straaljagers oefenen straks niet meer in Brabant. Het oefengebied rondom de vliegbasis in Volkel wordt verplaatst naar het noorden van het land. De F-35's blijven in Volkel wel opstijgen en landen.

Niet meer F-35’s De F-35’s blijven dus wel in Volkel opstijgen en landen maar er komen niet nog meer van deze straaljagers bij op de vliegbasis. Defensie is nog op zoek naar nieuwe plekken om extra vliegtuigen te stationeren. Daarvoor zijn in Brabant de vliegbasis Woensdrecht en voormalige vliegbasis De Peel in beeld. De basis in Volkel is eind vorig jaar afgevallen voor uitbreiding.

Dat staat in een Kamerbrief over de nieuwe plannen voor het luchtruim. Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman zegt: “Het gebied rondom Volkel is eigenlijk te klein om effectief te kunnen trainen met de F-35. Dat draagt niet bij aan de afschrikkende werking."

De F-35, ook wel bekend als Joint Strike Fighter, is de opvolger van de F-16. Het gevechtstoestel maakt veel meer lawaai dan zijn voorganger.

“We zijn in gesprek geweest met inwoners van Volkel over de geluidshinder. Dat was ook de reden dat ik er eind vorig jaar voor heb gekozen om Volkel niet mee te nemen in de zoektocht naar capaciteit voor meer vluchten. Ik besef me echt wat de impact is op de bewoners en in dat gebied staan de meeste woningen die gehinderd worden.”

Laagvlieggebieden voor helikopters

Los van de gebieden voor straaljagers, is Defensie ook op zoek naar gebieden om te oefenen met laagvliegende helikopters. Daarvoor zijn in Brabant nog meerdere plaatsen in beeld. Het grootste gebied waar naar gekeken wordt, loopt grofweg van Gilze en Baarle-Nassau tot Etten-Leur en Achtmaal.

Andere oefengebieden zouden mogelijk komen bij Steenbergen en in het oosten bij Someren. Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijk wordt over deze gebieden.