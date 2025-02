Boomlange Jimmy wil richting wereldtop darts

Het gaat heel hard met de carrière van Jimmy van Schie. De 31-jarige Bredanaar besloot een jaar geleden zich fulltime op darten te richten en gooit nu al regelmatig tegen de beste darters ter wereld. “Andere mensen zeggen tegen mij dat er nog hele mooie dingen kunnen gebeuren. Dat gevoel heb ik ook, ik zit dicht tegen het allerhoogste niveau aan.”

Als kind koos de nu 2.07 meter lange Jimmy voor basketbal. “Maar ik verloor een beetje het plezier in de sport. In de kantine hing een dartbord en na trainingen gingen we pijlen gooien. Dat vond ik leuk om te doen en ik had er niemand anders voor nodig." "Het ging goed en in de jeugd stond ik derde van Nederland", vervolgt hij. "Het Nederlands team was mijn doel, maar een elleboogbreuk gooide roet in het eten.” Jimmy herstelde van zijn blessure, maar kort daarna brak hij de pols, wederom van zijn werparm. “Ik dacht dat het afgelopen was met darten, maar ik vocht me terug. Het laatste jaar in de jeugd haalde ik toch nog het Nederlands team.”

"Ze motiveerde me om weer te gaan gooien."

Een definitieve doorbraak kwam er niet, want de Bredanaar koos vervolgens voor een leven zonder darts. Jaren later, hij was 26 jaar, keerde de liefde voor de pijlen toch terug. Met dank aan zijn vriendin. “Ze motiveerde me om weer te gaan gooien en ik kreeg de ruimte om er veel tijd aan te besteden. Ik had nog steeds het gevoel dat ik de top kon halen, maar dan moest ik er volledig voor gaan.” Nu, op 31-jarige leeftijd, is hij de nummer één van de wereld bij de WDF, de bond die vroeger bekend stond als de BDO. Bij de PDC, de bekendste organisatie ter wereld, staat hij in de top zestien van de Challenge Tour, een niveau onder de Pro Tour met wereldtoppers. Ook stond Jimmmy regelmatig op toernooien met de beste darters van de wereld. Zo doet hij dit weekend mee aan de UK Open Darts in het Engelse Minehead. Tegenstander vrijdag in zijn eerste partij is de Engelse prof Adam Paxton.

Jimmy van Schie (links) met de Belgische darter Kenny Neyens.

Een Tour Card voor de Pro Tour heeft hij nog niet, maar dat is wel zijn ambitie. “Sinds ik me vorig jaar fulltime op darten richt, heb ik hele grote stappen gezet. Mijn niveau was al best goed, maar is enorm verbeterd. Ik ben niet iemand die iedere dag traint, dat werkt bij mij averechts. Maar ik speel competitie en ben vaak op pad voor toernooien, dus ik kom aan veel uren aan het bord."

"Ik ben nog nooit zo dicht bij de top geweest."