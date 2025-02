'Broeinest voor misdaad': de ondergang van criminele motorbendes

Een groep mannen die op vrijdagavond een biertje drinkt in de kroeg. Op zich niks bijzonders. Toch was het voor de politie in Tilburg reden genoeg om binnen te vallen in het café en de mannen te arresteren. Waarom? Ze waren in het verleden stuk voor stuk lid van een motorclub. En die zijn sinds een aantal jaar ten strengste verboden.

Waarom justitie de motorclubs heeft opgedoekt, is om verschillende redenen. Wapens, drugs, intimidatie en zelfs moordcommando's, al die zaken waren volgens de politie en het OM aan de orde van de dag binnen die zogenaamde outlaw motorcycle gangs. Maar wat was voor justitie de druppel om de bendes te verbieden? Welke rol speelde No Surrender-kopstuk Klaas Otto daarin? Waarom is zelfs een drankje in het café met oude vrienden nu een absolute no go? En waardoor lijken er nu juist steeds meer kleine, geheime gangs te ontstaan? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.