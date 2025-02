De eerste lentedag van het jaar komt op naam van Brabant. In Woensdrecht is de temperatuur vrijdagochtend naar 15 graden gestegen en daarmee is de eerste lokale lentedag van 2025 een feit. "De temperatuur kan vanmiddag nog een paar graden oplopen", belooft weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

Van een officiële landelijke lentedag is nog geen sprake, want in De Bilt is het tot dusver pas 11,5 graden. De verwachting is dat die temperatuur later in de middag ook daar wordt bereikt.