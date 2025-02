Provinciale Staten keuren erfgoedfonds goed: 50 miljoen voor restauraties

Provinciale Staten hebben goedkeuring gegeven voor het oprichten van een Brabants Erfgoedfonds. Uit dat fonds kunnen eigenaren van monumenten en culturele instellingen geld lenen om restauraties uit te laten voeren. De provincie leent 50 miljoen euro uit aan het fonds.

Het fonds wordt opgezet om het behoud van monumenten en cultuurhistorisch belangrijke waardevolle gebieden te helpen. In praktijk kan dat neerkomen op onderhoud, restauratie, herbestemming, verduurzaming en klimaatadaptatie. Niet alleen gebouwen maar ook natuurgebieden en kanalen komen in aanmerking voor een lening.

Het nieuwe fonds is volgens cultuurgedeputeerde Bas Maes (SP) goed nieuws voor eigenaren die nu buiten de boot vallen bij de 'gewone' provinciale subsidieregeling. "Daar kun je uitgeloot worden, terwijl bij wijze van spreken de pannen van het dak van het gebouw vallen."

Hij reageerde daarmee op bezorgde Statenfracties die wilden weten waarom de basiliek van Oudenbosch voor het tweede jaar op rij geen subsidie krijgt. Voor de basiliek in Oudenbosch is de komst van het fonds goed nieuws. De basiliek is er slecht aan toe. Vooral de voorkant en de rechterflank zijn hard toe aan een opknapbeurt. Ornamenten raken los en dreigen van grote hoogte naar beneden te vallen. Ook het imposante koepeldak is inmiddels aan het verweren.

Geen subsidie

Een lening via het Brabants Erfgoedfonds moet anders geregeld worden dan bij een gewone subsidieaanvraag. De provincie leent 50 miljoen euro aan het Nationaal Restauratiefonds. Gezamenlijk zetten zij het Brabants Erfgoedfonds op, waar eigenaren van monumenten en cultuurhistorische gebieden tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor onderhoud van de monumenten.

Uiteindelijk moet dat geld weer terugbetaald worden, zodat het opnieuw aan andere projecten kan worden uitgeleend. De provincie hoopt dat de eerste aanvraag voor de zomer in behandeling kan worden genomen. Voor de basiliek in Oudenbosch, de plaats die dit jaar 750 jaar bestaat, zou dat kunnen betekenen dat de renovatie nog in het jubileumjaar kan beginnen.