Een milieuvriendelijke carnaval met peukenzakjes en een geleende outfit

Carnaval staat weer voor de deur. Maar denken we tijdens deze dagen nog een beetje aan 't klimaat? Een toertje langs enkele Brabantse feestlocaties.

In Tilburg is de horeca in bepaalde gebieden verplicht om drank te schenken in hardcups met statiegeld. Je betaalt één keer 0,50 cent extra bij je eerste drankje. Als je een tweede drankje bestelt, lever je de beker in en krijg je een nieuwe terug. Als je naar huis gaat, lever je de beker in en ontvang je een Tilly-token. Deze munt kun je bij een volgend evenement weer gebruiken voor een herbruikbare beker. Je krijgt geen geld terug.

Plastic wegwerpbekers En als je dan je pak hebt gevonden, duik je natuurlijk stad of dorp in. Maar hoe het nu precies moet met de plastic wegwerpbekers? Die werden vorig jaar bij evenementen verboden. De horeca gebruikt nu harde plastic bekers die opnieuw worden gebruikt of zachte bekers die worden ingezameld en recycled, zoals in Helmond.

“Carnaval is een feest van verbroedering”, gaat Karen verder. “Hartverwarmend dat zoveel kinderen kleding hebben gedoneerd.” De gemeente zorgde voor de levering van de inzamelkliko's. En Curio Werkleerbedrijf en hun leerlingen hebben de kleding gesorteerd en deelt de kleding uit. Karen: “Zo kan iedereen carnaval verkleed vieren. Vanuit een duurzaam hart of kleine portemonnee.”

“Daarnaast heeft Stichting Kielegat carnavalskleding ingezameld bij meer dan twintig basisscholen in de gemeente Breda”, vertelt Karen Leclercq, vrijwilliger bij Stichting Kielegat. “We verdelen die kleding over scholen. Zij maken een carnavalshoekje waar kinderen onder begeleiding een eigen pakje kunnen uitzoeken. Scholen doen de kleding daarna in de verkleedkist of lenen de pakken het jaar erna weer uit.”

Isi Muylkens, leidinggevende bij Café Bolle Tilburg: “Het kost wel meer werk om deze bekers schoon te maken dan glaswerk, je ziet slecht of ze vies of schoon zijn. Dus moeten we meer spoelen. Ook moet je opletten dat er geen scheur in komt. Maar qua duurzaamheid is het wel beter. Anders gooien we heel veel plastic weg en dat is zonde.”

In Eindhoven is er voor de grote bestelling een ‘pitcher’ met een inhoud van 1,5 liter. Voor deze schenkkan betalen bezoekers 5 euro en ze krijgen bij inlevering de helft terug. Iedereen houdt zijn beker en wordt bijgeschonken, zo is er minder plastic.