Lilian Marijnissen zet zich in voor gedupeerden toeslagenschandaal

Lilian Marijnissen uit Oss gaat zich inzetten voor Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH). De stichting is eind 2023 opgericht door prinses Laurentien en helpt gedupeerden van het toeslagenschandaal. De voormalig partijleider van de SP is toegetreden tot de raad van toezicht.

Sinds vorige week donderdag maakt Marijnissen deel uit van de raad onder voorzitterschap van Gert-Jan Segers, meldt de stichting vrijdag. Segers, die eerder fractievoorzitter was van de ChristenUnie, zegt heel blij te zijn met de komst van Marijnissen. Zij heeft volgens hem de juiste motivatie om zich in te zetten voor mensen in de knel.