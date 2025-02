Deze burgemeester werkte in het diepste geheim aan eigen carnavalsnummer

In Drimmelen hebben ze sinds vrijdag niet alleen een Prins Carnaval maar ook een Burgemeester Carnaval. Boy Scholtze, burgemeester van het dorp, speelt daar namelijk de hoofdrol in een nieuw carnavalsnummer.

Samen met zijn carnavalsprinsen en prinses nam Scholtze een gezellige meedeiner op: 'Ode aan d'n burger'. In de clip is te zien hoe de burgemeester de sleutel overdraagt. De carnavalsprinsen overtuigen hem: laat alles maar aan ons over, dit komt wel goed. Maar of dat wel zo goed afloopt, is maar de vraag.

Het idee ontstond al een jaar geleden, toen Scholtze een babbeltje maakte met een van de prinsen: "We dachten ineens: zou het niet leuk zijn als we een nummer schrijven? Ik heb een goeie klik met de prinsen en van het een kwam het ander. Ineens stonden we in de studio. We hebben er hard aan gewerkt en het resultaat mag er wezen."

De burgemeester staat te popelen om het nummer nu eindelijk aan iedereen te laten horen, zeker omdat het in het diepste geheim gemaakt werd: " Niemand wist er vanaf, op mijn man en één collega na. Dit is mijn derde carnaval als burgemeester en iedereen hier weet dat ik echt een liefhebber van het volksfeest ben. Dus ik denk dat de meeste mensen verrast zullen zijn, maar niet verbaasd."

Extra leuk is dat prinses carnaval Fleur eigenlijk vorig jaar zou stoppen. Maar toen ze hoorde van het idee over het initiatief van de burgemeester, besloot ze er nog één jaartje aan vast te plakken om mee te stralen in de clip.

Of zijn man even enthousiast is over het nummer, valt te betwijfelen: "Die heeft helemaal niets met carnaval", zegt hij lachend. Hij was verrast toen ik met het idee kwam maar zei ook: als iemand dit moet doen, ben jij het wel. En hij vond het super om het hele project mee te beleven."

Als burgemeester een carnavalshit uitbrengen, is misschien wat tegen de draad in, maar als het aan Scholtze ligt, kan dat prima: "Het nummer is natuurlijk met een dikke vette knipoog. Carnaval is het enige officieuze moment in het jaar waarop ik de regie even uit handen geef. Dan moet zoiets gewoon kunnen."