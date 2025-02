Campagne in grote steden tegen ongewenst gedrag met carnaval

Vier grote steden in Brabant lanceren een campagne tegen ongewenst gedrag en straatintimidatie tijdens carnaval. Eindhoven, Den Bosch, Breda en Tilburg zetten zich via stichting BO Diversity in voor 'diversiteit en inclusie in de samenleving' tijdens het volksfeest.

Aan carnavalsvierders die getuige zijn van ongewenst gedrag wordt het volgende advies meegegeven: blijf in de buurt, vraag of iemand oké is, leid de dader af, zorg dat iemand ergens anders naartoe kan, betrek anderen en maak melding.

"Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken. Door samen op te letten, blijft carnaval een feest voor iedereen", aldus de gemeente Eindhoven. Om de actie bekendheid te geven, worden in Eindhoven posters uitgedeeld. Die zijn ook verspreid onder carnavalsverenigingen en bezorgd bij verschillende middelbare scholen in Eindhoven.