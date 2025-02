Door problemen met ziekenvervoer krijgt Herc (3) niet de juiste behandeling

De 3-jarige Herc uit Geldrop moet voor zijn taalontwikkelingsstoornis drie dagen per week naar het behandelcentrum van Kentalis in Veldhoven. Door taxi's die hem te laat of helemaal niet ophalen, gaat hij nu maar twee keer in de week naar de behandeling. Vader Peter heeft klachten ingediend bij Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) en zorgverzekeraar CZ, maar hij krijgt geen reactie. Dat heeft tot gevolg dat zijn zoontje niet op de juiste manier behandeld wordt en misschien wel weg moet bij het behandelcentrum. "Ik laat mijn kind niet aan zijn lot over."

Sinds het begin van dit jaar moet Herc naar Kentalis voor behandelingen. "Hij is drie en een half jaar en praat nog steeds niet. Daar krijgt hij behandelingen voor en het vervoer naar het behandelcentrum valt daarom onder ziekenvervoer", vertelt vader Peter. De taxiritten van en naar het behandelcentrum in Veldhoven verliepen vanaf het begin al stroef. "Herc is een aantal keren te laat opgehaald, of de taxi was wel op tijd maar vervolgens was hij anderhalf uur onderweg, omdat er ook andere patiënten meereden. Daarom kwam hij vaak een half uur te laat op zijn afspraak en mist hij een groot deel van de behandeling."

Op een dag ging het wel heel erg mis en werd Peter gebeld door de medewerkers van Kentalis. "Herc was al een uur aan het wachten op een taxi die maar niet kwam. Ik ben toen zelf in de auto gesprongen om hem op te halen. Ik laat mijn kind niet aan zijn lot over", zegt hij.

Peter nam meerdere malen contact op met ZCN, die de ritten voor regionale vervoerders inplant, en met CZ om een klacht in te dienen. Totdat hij en zijn vrouw een reactie kregen, besloten zij Herc zelf te brengen naar Kentalis.

Veranderingen ziekenvervoer Patiënten die niet zelf naar medische afspraken kunnen rijden of niet met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis kunnen komen, krijgen een vergoeding van hun zorgverzekeraar voor ziekenvervoer. Patiënten die naar het ziekenhuis moeten voor nierdialyse of chemobehandelingen komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking. Voorheen hadden de zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en OHRA contracten met verschillende regionale vervoerders in de provincie. Het bedrijf ZCN uit Rotterdam won vorig jaar de aanbesteding om per januari 2025 het ziekenvervoer te regelen voor de zorgverzekeraars. Het bedrijf plant nu de ritten in die de regionale vervoerders als onderaannemers uitvoeren.

Van ZCN heeft Peter weken later nog steeds geen reactie gekregen. "Ik heb wel contact met de CZ gehad en zij zeggen ZCN ook niet te pakken te krijgen. Het enige wat ik vraag is dat ZCN op papier zet dat ze de afspraken na gaan komen en dat ze een verklaring geven waarom onze zoon eerder niet is opgehaald", vertelt de vader. Kentalis heeft Peter en zijn vrouw de tijd gegeven om drie dagen in de week vervoer te regelen, maar dat lukt niet omdat ZCN niet reageert. "Aanstaande maandag zijn we uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met het behandelcentrum", zegt Peter. De gevolgen van het gesprek kunnen zijn dat Herc verplaatst wordt naar de groep voor tweedaagse behandelingen of dat hij naar een ander behandelcentrum moet. "Ze hebben een wachtlijst bij Kentalis. Ze hadden gezegd dat ze beter een ander kind kunnen laten komen dat daadwerkelijk drie dagen per week kan komen", vertelt de vader. Volgens hem hebben meer ouders problemen met het ziekenvervoer van hun kind.

Kamervragen over ziekenvervoer Tweede Kamerlid Mariska Rikkers-Oosterkamp van de BBB heeft na berichtgeving van Omroep Brabant over het ziekenvervoer Kamervragen ingediend voor Vicky Maeijer, de staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg. Het BBB-lid wil weten wat de staatssecretaris kan doen aan de vertragingen van taxi's, de annuleringen van medische afspraken en de zorgen die ontstaan rondom machtigingen voor ziekenvervoer.

Kentalis zegt tegen Omroep Brabant dat zij de problemen met het ziekenvervoer herkennen en dat zij dit heel vervelend vinden. In een reactie laten ze weten mee te denken met ouders en te kijken hoe problemen opgelost kunnen worden, ook als dat betekent dat een kind niet de passende behandeling kan krijgen. Peter hoopt nog altijd dat het opgelost wordt en durft zijn zoontje tot die tijd niet mee te sturen met een taxi. "Het is geen jongen van zestien die wat langer op een taxi moet wachten. Het is een kind van drie dat niet kan praten en een behandeling nodig heeft."